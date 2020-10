Domenica in Valle d'Aosta con il sole da lunedì nuvole e freddo

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: La rimonta di un promontorio anticiclonico favorisce tempo soleggiato in Valle d'Aosta, con temperature in aumento da domani in montagna, mentre nelle valli infiltrazioni di aria fredda da est porteranno da lunedì nuvole e clima abbastanza freddo per il periodo; tra giovedì e venerdì è probabile l'arrivo di una perturbazione atlantica.

DOMENICA 18 OTTOBRE



Soleggiato, con qualche nuvola nelle valli dal pomeriggio. Temperature: massime in lieve aumento in montagna. Pressione: in aumento. Venti: 3000 m deboli nord-occidentali; episodi di foehn nelle valli superiori. LUNEDI 19 OTTOBRE