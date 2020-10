Approvate variazioni a bilancio per rifacimento ponte Gaby e acquisto test Covid per scuola

Due provvedimenti urgenti di variazione al bilancio di previsione sono stati esaminati dalla Giunta regionale riunitasi giovedì 8 ottobre.

La prima variazione riguarda l’iscrizione a bilancio dei fondi derivanti dai versamenti dei cittadini e delle imprese valdostane a sostegno della Regione per l'emergenza Covid-19, che sono stati destinati all'acquisto di test antigenici rapidi al fine di monitorare il sistema scolastico.

In particolare, con il provvedimento approvato, sono state iscritte a bilancio le somme di 62 mila 173,20 euro provenienti da donazioni dei cittadini valdostani e 39 mila euro dalle imprese della regione, per un totale di 101 mila 173,20 euro.

Il secondo provvedimento approvato riguarda una variazione al bilancio a favore della struttura Viabilità e opere stradali, a copertura delle spese per gli interventi di somma urgenza finalizzati al ripristino della viabilità sulla strada regionale 44 in Comune di Gaby, dove a causa del maltempo sabato 3 ottobre è crollato il ponte, per un importo di 1 milione 500 mila euro.

La Giunta ha anche approvato alcune variazioni a beneficio dalla struttura Assetto idrogeologico dei bacini montani, finalizzate a integrare le risorse per ulteriori interventi, resisi urgenti in seguito agli eventi, anche di carattere metereologico, verificatesi nell’ultimo periodo.