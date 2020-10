Quelques 274 images de paysages alpins au Fort Bard

Un parcours en images à travers les transformations du paysage alpin: voilà "Attraverso le Alpi", l'exposition qui se déroule au Fort de Bard jusqu'au 1er novembre 2020 avec 274 images sélectionnées. Le projet est proposé dans l'Opera Mortai par Architetti Arco Alpino avec Urban Reports et avec le soutien du Conseil régional. "Attraverso le Alpi" connecte dix différents lieux de l'arc alpin, de la frontière occidentale française jusqu'à celle orientale slovène.

Son but est de retrouver les signes, les traces et les caractéristiques qui servent à raconter l'histoire d'un paysage culturel composé d'architectures, langues, traditions. Pour chercher - à travers les formes de l'habiter, les ressources, les productions et les mécanismes d'hier et d'aujourd'hui - des signaux d'abandon, tout comme des exemples de nouvelles formes d'appropriation. (ANSA).