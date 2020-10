Il Festival delle Ragazze sbarca alla Cittadella dei Giovani

Andrà in scena venerdì 9 ottobre alla Cittadella dei Giovani di Aosta, nell'ambito del progetto 'Generi in Movimento', il Festival delle Ragazze, evento progettato dall’Associazione di Promozione Sociale Dora donne VDA e finanziato dal CSV col patrocinato del ministero del Lavoro.

Questo appuntamento è stato creato con l’augurio che tutti dicano un forte no agli stereotipi di genere. Gli appuntamenti previsti sono tre: si parte dalle 16 alle 18 con attività laboratori ali per i bimbi, ragazzi,adulti ci saranno anche i giochi teatrali le letture ad alta voce e un laboratorio di fumetto libero a tutti.

Si andrà avanti dalle 18 alle 19,30 con la presentazione libro 'Storie Per Volare' con album illustrati, fumetti e romanzi per ragazzi e ragazze senza stereotipi di genere. La giornata finirà poi con l’audio documentario 'Sentiamoci. Voci di Donne dalla Pandemia' che narrerà dei pezzettini di storie prese dalle 31 interviste fatte a donne valdostane durante la pandemia da Covid-19.

All’evento prendono parte quattro psicologhe che hanno aderito in prima persona al progetto 'Sentiamoci', discutendo e dando proprie riflessioni: Franca Scarlaccini, Rossana Raso, Laura Cardellino e Simona Iamele.

Un altro appuntamento per il 'Festival delle Ragazze' è previsto per sabato 7 novembre con ospiti di livello nazionale che renderanno piacevole una giornata all’insegna del divertimento senza stereotipi di genere e si discuterà su educazione, sessismo linguistico e al femminismo come parola chiave di una società odierna e come mezzo concettuale utile sia alle ragazze che agli uomini.