La Valle colpita duramente dal maltempo, aperto Centro coordinamento soccorsi

Frane, esondazioni, alberi che cadono causando vittime e danni: la Valle d'Aosta è nuovamente sotto scacco del maltempo, Arnad piange già un morto e il ricordo dei tragici giorni dell'ottobre di 20 anni fa si sta facendo nuovamente minaccioso.

La Presidenza della Giunta ha convocato per le ore 11 di oggi, sabato 3 ottobre, nella sala funzioni della Protezione civile il Centro coordinamento soccorsi-Ccs del Sistema di protezione civile.

"L’apertura del Centro di coordinamento - spiega una nota della Presidenza della Giunta - si rende necessaria per seguire l’evoluzione della situazione di maltempo e le operazioni di soccorso e di intervento in atto, per una risposta coordinata su tutto il territorio regionale".

Aggiornamento meteo delle ore 11

In via precauzionale sono stati chiusi al pubblico il castello di Issogne, il maniero di Verrès e il sito di Pont d’Aël nel comune di Aymavilles.



Dall’ultimo aggiornamento delle ore 9 sono stati segnalati nuovi dissesti e piccole esondazioni, e sono circa 1.500 le persone rimaste isolate a seguito dei danni provocati dall'ondata di maltempo. I livelli dei corsi d’acqua sono aumentati notevolmente nelle ultime ore, in particolare sulla Dora Baltea dove è stata superata la soglia di moderata in corrispondenza degli idrometri di Aymavilles e Hone; nelle valli laterali si segnalano superamenti di soglia nelle Valli di Gressoney, di Champorcher, di Cogne, Valsavarenche, Valpelline e Gran San Bernardo.



Dissesti segnalati dal corpo forestale: Gaby ponte asportato su strada regionale; chiuse le vallate di Lillaz e Valnontey; esondazione del Grand-Eyvia in loc. Epinel; Champorcher strada regionale chiusa; Donnas allagamenti in zone antropizzate (loc. Pramotton);caduta di piante su tutto il territorio; Valpelline strada regionale per Ollomont chiusa per caduta piante; Nus chiusura della strada regionale per Saint-Barthélemy; Chatillon pietre isolate cadute sulla Strada dell’envers e Dora esondata nei prati al ponte di Pontey. Si segnalano inoltre localmente raffiche di vento intense.