Sequestrato dalla polizia stradale un carico di latticini mal conservati

Operazione dai risvolti nella sicurezza alimentare quella compiuta nel pomeriggio del 15 settembre da una pattuglia della Polizia Stradale di Pont Saint-Martin.

Gli agenti si sono fermati nei pressi dell’uscita autostradale di Verrès, in direzione Aosta, per prestare assistenza ad un camion con targa italiana, fermo in corsia di emergenza a causa di uno pneumatico forato.

Al termine del soccorso i poliziotti hanno effettuato un approfondito controllo del carico e, all’interno del camion non dotato di cabina frigo, tra pneumatici e pacchi vari hanno rinvenuto 11 scatole contenenti circa 30 chili di mozzarelle e ricotte, prodotti che, per una corretta conservazione, devono essere trasportati ad una temperatura di +4°C.

In realtà, come accertato da personale dell’Usl chiamato sul posto dalla Polstrada, i prodotti alimentari provenienti dalla Campania e diretti in Valle d’Aosta erano trasportati ad una temperatura compresa tra 18°C e 26°C.

A causa del cattivo stato di conservazione della merce e all’irregolarità nel trasporto, gli alimenti sono stati sequestrati per essere poi distrutti e al proprietario del mezzo sono state comminate sanzioni amministrative per circa 4.000 euro.