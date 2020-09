ELEZIONI: L'Aosta sognata dalla lista 'Rinascimento' raccontata in un film

Tutti esauriti i posti del Cinema Giacosa ad Aosta, ieri sera, in occasione della Première del film 'AOSTA – Augusta Praetoria Salassorum', prodotto e diretto da Bridgeconsulting pro.

Il film, della durata di 17 minuti, è stato fortemente voluto da Rinascimento Valle d’Aosta "per raccontare in chiave emozionale e molto suggestiva - si legge in una nota - la città di Aosta, le sue origini, la tradizione, la modernità e il futuro che i cittadini sognano".

Il film è ricco di Valle d’Aosta anche negli attori, Eleonora Baccini e Françoise Pennacchioli attrici insieme a Elisa Mammoliti attrice e cantante professionista a livelli internazionale, che ha eseguito i brani della colonna sonora musicati da Massimo Bombino, che insieme a Vincenzo Moroni di Invda ha curato la Direzione della fotografia, le riprese e il montaggio."

"Il professor Vittorio Sgarbi - prosegue la nota - è il protagonista del prologo in cui racconta il senso del Rinascimento estendendolo magistralmente dall’arte alla società civile".

La serata è proseguita con la presentazione dei candidati e un intenso scambio di domande e risposte rivolte dal pubblico al candidato sindaco, Giovanni Girardini e al capolista della lista delle regionali, Andrea Balducci. Girardini ha voluto rimarcare anche il senso della scelta del Giacosa, nella direzione di rivitalizzare la via, i portici e in generale l’intera ziona del Municipio.