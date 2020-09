Reconnaissance internationale pour Observatoire astronomique valdotain

La présidence et la direction de la Fondation Clément Fillietroz, qui gère l'Observatoire Astronomique de la Région Autonome Vallée d'Aoste et le Planétarium de Lignan, organisent une conférence de presse extraordinaire qui se tiendra le vendredi 4 septembre à 11h, dans la salle du Conseil de la municipalité de Nus. Lors de la conférence de presse,

Une prestigieuse reconnaissance internationale à été obtenue par l'Observatoire astronomique et la vallée de Saint-Barthélemy. La rémise du prix sera présentée dans le cadre du projet 'Exo/Eco-Exoplanètes-Eco-durabilité-Le ciel et les étoiles des Alpes, patrimoine immatériel européen' pendant une conférence de presse extraordinaire qui se tiendra le vendredi 4 septembre à 11h, dans la salle du Conseil de la municipalité de Nus, organisée par la présidence et la direction de la Fondation Clément Fillietroz, qui gère l'Observatoire Astronomique de la Région et le Planétarium de Lignan.



Le projet est financé par le programme de coopération transfrontalière Italie-France Alcotra 2014-20 et coordonné en tant que chef de file par la municipalité de Nus, en partenariat avec la Communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon.