Sabato 22 alle 11 a Sant'Orso di Aosta il funerale di Nicole Dematteis

Completati gli accertamenti che hanno stabilito con certezza la morte accidentale, la procura di Aosta ha dato il nullaosta alle esequie di Nicole Dematteis. La 30enne aostana hostess navale è deceduta nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi per i traumi riportati da una caduta mentre tentava di rientrare a valle dai laghi del Nivolet, in Valsavarenche.

Il funerale è fissato per le ore 11 di sabato 22 agosto nella chiesa di Sant'Orso ad Aosta; la famiglia Dematteis, molto conosciuta in città, è titolare della bigiotteria 'Les Bijoux' in via Sant'Anselmo.

Verso le 22 di mercoledì 19 Nicole avevaa telefonato alla mamma: era preoccupata perchè si era attardata e si era ritrovata nella nebbia in alta quota. La madre aveva allertato il 112, i soccorritori si erano attivati ma le guide del Soccorso alpino valdostano e della Guardia di finanza, insieme a Forestali e Vigili del fuoco avevano dovuto organizzare squadre a piedi perchè a quell'ora e con quelle nuvole basse l'elicottero della Protezione civile non poteva sorvolare la zona; le ricerche a piedi sono durate per diverse ore, il corpo senza vita è stato avvistato dalle guide in elicottero la mattina di giovedì.

In base alla ricostruzione dell'accaduto, Nicole ha perso l'orientamento a causa della nebbia ed è finita su un salto di roccia, per poi precipitare su un nevaio: da lì è finita in un canalino ed è scivolata forse per 150 metri.