Elezioni regionali: Pronta la lista 'Pour l'Autonomie' di Augusto Rollandin

Augusto Rollandin, ex presidente della Giunta, ex senatore ed ex leader dell'Union Valdotaine ora fondatore del Movimento 'Pour l'Autonomie-Per l'Autonomia' ha chiuso la lista di candidati per le elezioni regionali del prossimo 20 maggio.

I candidati sono Giovanni Aloisi, leader del Psi negli anni Ottanta e Novanta ed ex presidente del Consiglio Valle;, Stefania Anardi, Filippo Aranciata, Samantha Artaz, Mauro Arvat, l'assessore regionale alla Sanità Mauro Baccega, Silvia Barbara Biasia, Barbara Clara Borghi, Marco Carrel, Elena Casagrande, Jean Baptiste Cerlogne, Giorgio Chairle, Beniamino Costante, Stefania Cusin, l'ex consigliere comunale di Aosta (Uv) Aldo Di Marco, Bonifacio Di Pierantonio, la consigliera comunale di Aosta (Uv) Cristina Galassi, il presidente del Ccs Cogne Giorgio Giovinazzo, Antonio Guzzi, Paola Lavoyer, Tiziana Magro, Massimo Mammoliti, Daniela Marchi, Alberto Piergiovanni Martelli, Danilo Mirabile, Roberto Montrosset, Alessandro Pascarella, Vally Perrier, Antonello Piffari, Stefano Carlo Rizzi, Augusto Rollandin, Gian Carlo Stevenin, Maria Grazia Summa, Rosanna Violante, Loris Zendri.

'Pour l'Autonomie' non ha rappresentanti in Consiglio Valle e sta raccogliendo le 300 firme necessarie per partecipare alle elezioni regionali.