Osvaldo Chabod subentra in Consiglio Valle al dimissionario Joel Farcoz

Aveva ottenuto 663 voti alle elezioni regionali del 2018, piazzandosi 14esimo e settimo degli esclusi nella lista dell'Union Valdotaine. Ora Osvaldo Chabod, segretario comunale a Saint-Pierre, si appresta a entrare in Consiglio Valle al posto di Joel Farcoz, che si è dimesso per partecipare alle elezioni comunali a Gignod; l'Assemblea in cui avrà luogo la surroga di Farcoz dovrebbe essere convocata per martedì 11 agosto.

"C'è qualcosa di surreale in questa situazione - commenta Chabod - si tratta di una surroga a fine legislatura in un Consiglio regionale che di fatto è sciolto da mesi...sarò in carica forse fino ai primi di ottobre, ma tant'è".

Nella lista del Leone Rampante del 2018 i primi esclusi davanti a Chabod sono Ornella Badery e Riccardo Bieller: la prima è incompatibile con la carica di consigliere regionale in quanto presidente dell'Associazione Forte di Bard; il secondo è sindaco di Pré St-Didiér ed è ineleggibile perchè non ha rimosso l'incompatibilità di carica entro il 25 febbraio scorso, come prevede la legge elettorale regionale.