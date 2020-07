Environnement, lancé concours dédié plantes BiblioPrésVerts

Maintenant que la vie a redémarré après le confinement et que la nature peut nous accueillir à nouveau avec la chaleur de l'été, le Système bibliotécaire valdôtain invite à participer à BiblioPrésVerts, un concours de littérature, de photographie et de dessin inspiré de la résolution de l'Onu, qui a déclaré le 2020 année internationale de la santé des plantes.

BiblioPrésVerts se veut être l'occasion de réfléchir sur l'importance des plantes et de la nature dans notre vie quotidienne, à travers l'écriture, la photographie et le dessin. Le concours est divisé en sections distinctes pour les adultes et les enfants/adolescents âgés de 6 à 14 ans. Les oeuvres doivent être envoyées le 31 juillet 2020, dernier délai.