Perloz: Al via rete illuminazione a led e nuovo parcheggio

Sono tre i progetti proposti dall'Amministrazione comunale di Perloz che dovranno essere realizzati entro un anno. Si tratta della dell'ammodernamento dell'impianto di illuminazione pubblica con l'installazione di lampadine a led in diverse aree del territorio, della realizzazione di un nuovo parcheggio a servizio di alcune frazioni lungo la strada regionale della valle del Lys e di una nuova fognatura in un villaggio che è tornato ad essere abitato.

Riguardo all'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica "siamo in fase di progetto esecutivo, dovrebbe andare in appalto entro settembre", ha spiegato all'Ansa il sindaco, Gian Carlo Stevenin. Per i lavori "ci saranno circa 65 mila euro, fondi statali". Uscirà probabilmente tra "15-20 giorni il bando per la costruzione di un nuovo parcheggio in località Ghieret", anticipa il primo cittadino. In quell'area c'è "l'accesso ad alcune frazioni e inoltre si trova un'attività di ristorazione".

A disposizione ci saranno "circa 170-180 mila, tra fondi regionali e comunali". E' invece "in fase di progettazione" la nuova fognatura che in frazione Fouillé servirà "alcune abitazioni che, a seguito di ristrutturazione, sono tornate a essere abitate". Un lavoro da "circa 50 mila euro, finanziato con fondi Bim, del Sub-ato e del Comune", spiega Stevenin.