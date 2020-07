Aperti termini per assunzione operaio idraulico forestale con profilo muratore

A partire da oggi, martedì 14 luglio 2020, sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva, per titoli ed esami, per l’assunzione di un operaio idraulico-forestale a tempo indeterminato con profilo di muratore (4° livello specializzato) - per i cantieri forestali del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale.

La graduatoria risultante dalla procedura selettiva potrà eventualmente essere utilizzata per assunzione di operai specializzati a tempo determinato nel caso le graduatorie specifiche siano esaurite. Tali nuove figure andranno a rafforzare l’operatività dei cantieri, in un’ottica di crescita continua della professionalità per l’intero settore, che riveste com’è noto una grande importanza per la manutenzione e la gestione del nostro territorio.

L’avviso di selezione, dal quale è possibile scaricare l’apposita modulistica disponibile anche presso gli uffici del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale (Loc. Amérique 127/A – Quart), è pubblicato sul sito della regione.

In considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, la domanda va presentata preferibilmente tramite fax (0165/776234), servizio postale o posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo risorse_naturali@pec.regione.<wbr></wbr>vda.it. Solo nel caso in cui non sia possibile utilizzare tali mezza, la domanda potrà essere consegnata a mano agli uffici del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale (dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle ore 14, venerdì dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18). Per tale ultima modalità si consiglia di prendere appuntamento utilizzando il recapito telefonico 0165-776207. L’accesso alla sede del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale è consentito esclusivamente se muniti di mascherina chirurgica.

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per giovedì 6 agosto 2020 alle ore 14.

Per informazioni è possibile contattare il Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale dell’Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale ai seguenti recapiti telefonici:

0165-776207/6314, all’indirizzo mail risorse_naturali@regione.vda.<wbr></wbr>it o al numero di fax 0165-776234.