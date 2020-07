Ateliers théatre pour enfants avec ménestrels

Ateliers de théâtre pour enfants 'Tra menestrelli e artigiani'': spectacle itinérant pour enfants qui se déroulera en juillet et août. En collaboration avec l'Office régional du Tourisme, la coopérative Les Tisserands, l'Atelier de sculpture Raysor'g, l'association des sculpteurs valdôtains et l'acteur Maurice Mombello, différents ateliers de théâtre dédiés aux enfants seront proposés. L'événement se déplacera dans divers endroits de la région tout au long de la saison estivale.



Les jours 19 (à Valpelline), 26 (à Gressoney-Saint-Jean), 31 juillet (à Morgex) et 10, 14, 21, 30 août, les légendes typiques de la région alpine, les coutumes et usages du territoire valdôtain seront présentés aux enfants, résidents et touristes, avec une formule innovante et à la fois pédagogique. Tous les rendez-vous sont fixés à 15h30.



Dès l'arrivée en Vallée d'Aoste même, la famille en vacances recevra un cadeau, une brochure, un livret créé spécialement pour les enfants et leurs familles. Ils y trouveront des jeux, des énigmes et des curiosités sur la région alpine. Le tout présenté par deux personnages d'exception, Buq et Coq, deux ménestrels errants.