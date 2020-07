Soutien gouvernement Institut historique Résistance

Le Gouvernement régional vient d'octroyer à l'Institut historique de la Résistance et de la société contemporaine en Vallée d'Aoste une subvention de 76 mille euros pour la réalisation des activités programmées en 2020.



L'Institut historique de la Résistance et de la société contemporaine, né en 1974, en Vallée d'Aoste représente un patrimoine pour la communauté valdôtaine: en plus des archives papier, sonores et photographiques - de précieuses collections, souvent déposées par des particuliers, qui renferment l'histoire de la Vallée d'Aoste du de la fin du XIXe siècle à l'ensemble du XXe siècle - il conserve plus de 3000 ouvrages spécialisés consacrés à l'histoire contemporaine, une hémérothèque et une collection d'affiches d'époque.



L'Institut est donc fréquenté par des citoyens, des étudiants et des universitaires en quête de textes et de conseil et représente une référence pour les institutions locales - Région et Communes - avec lesquelles il établit des collaborations fructueuses.