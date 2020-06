Al via iter corsi competenze per insegnanti valdostani

E' pubblicato sul sito delle scuole valdostane 'Webécole' l’Avviso per la presentazione di corsi per lo sviluppo delle competenze del personale docente, riconosciute a livello regionale.

Possono partecipare all’Avviso soggetti del territorio regionale che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale docente. Tali soggetti devono disporre di un atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico, che devono essere allegati alla richiesta di riconoscimento. Il riconoscimento riguarda ogni singolo corso.

Per ciascun corso è necessario presentare un progetto formativo di almeno 20 ore (in presenza e/o online), da attuarsi nell’anno scolastico 2020/2021, fornendo alcune specifiche indicate nell’Avviso stesso. Le istanze possono essere presentate entro il 31 luglio.

Dopo la validazione di una commissione composta da personale dirigente, docente e amministrativo dell’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili, le attività proposte saranno inserite nel Catalogo telematico delle iniziative formative proposte per l’anno scolastico 2020/2021, consultabile on line sul sito www.scuole.vda.it – sezione Docenti – Bonus 500 euro.

Tale catalogo offrirà ai docenti una selezione di corsi formativi, suddivisi per destinatari, gradi di scuola e competenze chiave UE.

Per la partecipazione alle iniziative inserite nel catalogo i docenti interessati possono avvalersi dell’importo di 500 euro (“bonus docente”) destinato all'aggiornamento professionale.