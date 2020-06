Modifiche alla circolazione lungo la strada regionale della Val d’Ayas

Per consentire i lavori di sistemazione sicurvia e barriere stradali, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della sr 45 della Val d’Ayas, nel Comune di Ayas, dal km 22+000 in Località Corbet al km 24+000 in Località Periasc, dal 18 giugno al 31 luglio 2020 dalle ore 07.00 alle ore 18.00, sabati, domeniche e festivi esclusi.