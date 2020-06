Aosta: Al via primo ciclo di attività motorie 'COVivre!'

Sono sette le attività che compongono il primo ciclo di attività motorie e sportive che caratterizzano l'offerta di 'COVivre!' pensata dal Comune di Aosta per i giovani e le famiglie. Nell’ottica di organizzare un servizio estivo diretto a bimbi in età compresa tra i 3 e i 5 anni, le prime a essere messe in campo sono soluzioni che contemplino attività educative, di movimento e di gioco da svolgersi all’aperto. “COVivre! 3/5 anni” sarà realizzato nei nidi d’infanzia di via Roma e di viale Europa. I due servizi estivi saranno aperti nel periodo 15 giugno – 11 settembre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì con orario 8,30-16,30. Ogni giorno in ingresso e in uscita saranno attuate le opportune procedure di triage.



Numero ed età dei bambini accolti

Il servizio estivo '3/5 anni' accoglierà bambini nati a partire dal 1° gennaio 2015 e che al momento dell’inizio della frequenza al servizio estivo abbiano compiuto i 36 mesi.



Modalità di accesso al servizio

Il servizio ha un costo forfettario di 75 euro a settimana. Il costo comprende il pasto e le merende di metà mattina e metà pomeriggio.



Il requisito per poter accedere è che entrambi i genitori siano residenti in Valle d’Aosta e lavorino al di fuori della propria abitazione (o l’adulto di riferimento in caso di nuclei mono genitoriali). Priorità di accesso sarà data ai residenti nel Comune di Aosta o a chi lavora nel territorio comunale. In subordine, saranno privilegiate le richieste di accesso al servizio riferite ad un periodo prolungato di tempo che consentiranno lo sviluppo di un progetto educativo mirato.

Al fine di favorire un turn over tra i richiedenti ogni iscrizione non potrà comunque superare le 4 settimane consecutive. Qualora le domande dovessero eccedere il numero di posti disponibili, a parità di requisiti, le stesse saranno accolte in base all’ordine di arrivo.

Le condizioni di salute dei minori che accedono ai servizi estivi '3/5 anni' dovranno essere attestate dal pediatra di libera scelta.

È da sottolineare che, rispetto alla fruizione del servizio, le famiglie potranno accedere al cosiddetto “bonus babysitter” di cui all’art. 65, comma 1, lett. c) del DL n.34 del 19/05/2020.

I moduli di domanda - scaricabili dal sito Internet comunale all'indirizzo www.comune.aosta.it/it/aree_tematiche/politiche_sociali/covivre oppure dal sito web dell'ente gestore all'indirizzo www.leonerosso.eu/covivre3-5 - dovranno essere inviati opportunamente compilati esclusivamente dal 30/05 al 10/06 all'indirizzo di posta elettronica: covivre@leonerosso.eu .

Per informazioni è possibile telefonare al n.335-7551768 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17.

Per maggiori informazioni riguardo alle diverse attività, è possibile rivolgersi alcoordinatore delle attività motorie e sportive, telefonando al numero 340-9372278 dalle ore9,30 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì.

I moduli di domanda, scaricabili dal sito Internet comunale all'indirizzohttp://www.comune.aosta.it/it/aree_tematiche/politiche_sociali/covivre e dal sito dell'entegestore www.lasorgente.it, dovranno essere presentati all'indirizzo di posta elettronicacovivre@lasorgente.it.

Il pacchetto di attività motorie e sportive rientra nel quadro più ampio del progettointegrato “COVivre!” inserito nel piano “#AostaRiparte” presentato dalla Giunta per rilanciare l'azione amministrativa nel periodo post-emergenziale della Fase 2 dell'epidemia da Covid-19. In particolare, “COVivre!” interessa i servizi alla persona del Comune di Aosta con una particolare attenzione al sostegno delle famiglie nella cura e nell’accudimento dei figli nel periodo da giugno a settembre 2020, favorendo la ripresa delle attività ludiche, motorie e disocializzazione per le diverse fasce d’età.