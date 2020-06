Da metà giugno in Valle d’Aosta riattivazione di tutti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e su rotaia

Con la piena riattivazione dei servizi sono previste, secondo quanto comunicato dai gestori ferroviari, alcune modifiche d’orario - legate all’implementazione di un innovato sistema di segnalamento sui treni - il reimpiego dei convogli bimodali- allestiti secondo le indicazioni relative all’obbligo di distanziamento - la riapertura della biglietteria di Verrès.

Da lunedì 15 giugno 2020, inoltre, saranno riattivati tutti i servizi di trasporto pubblico con autobus normalmente previsti nel periodo estivo e verrà riaperta l’autostazione di Aosta.

Si ricorda che restano in vigore tutte le misure stabilite con l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 223 del 28 maggio 2020 per l’utilizzo in sicurezza dei mezzi pubblici, in particolare l’obbligo per l’utenza dell’utilizzo della mascherina su tutti i mezzi, in autostazione e nelle zone di sosta.

In questo periodo di emergenza sanitaria non è stato semplice mantenere un livello di servizio adeguato alle esigenze dei cittadini – dichiara l’Assessore Luigi Bertschy. Ringrazio le aziende, i lavoratori, i rappresentanti sindacali, i dirigenti e i funzionari del Dipartimento dei trasporti per la collaborazione fornita. Ringrazio anche i cittadini per il rispetto delle regole fino ad ora dimostrato e per la pazienza nel sopportare i disagi di questo periodo.

Nei prossimi giorni lavoreremo ancora per reinserire alcuni servizi sperimentali di trasporto pubblico che hanno iniziato a funzionare nel corso dell’ultimo anno.