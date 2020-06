Assessora Certan, 'A settembre rientro a scuola e tutti in classe'

"Stiamo lavorando per programmare un rientro a scuola con classi in presenza, perché siamo convinti che, oltre ai saperi, nella scuola, contano le relazioni tra insegnati, studenti e famiglie". Lo ha ribadito oggi l'assessora regionale all'Istruzione, Chantal Certan, in un incontro con i sindacati della scuola di Cgil, Savt, Snals e Cisl.

Secondo Certan è "prioritario garantire ai nostri studenti un ritorno tra i banchi, in sicurezza, ed è con questo obiettivo che abbiamo previsto il Disegno di Legge, appena approvato dal Governo regionale, e che è ora all'attenzione del Consiglio regionale".

Il disegno di legge "ha voluto dare una prima risposta alle criticità emerse in questo periodo di emergenza sanitaria ma che è aperto ad integrazioni volte a migliorarlo". Domani l'assessora incontrerà i sindaci e per la prossima settimana è stato programmata una riunione con le organizzazioni sindacali.

"Ribadisco - ha concluso Certan - che solo un onesto e trasparente confronto e una reale sinergia, nella quale ognuno svolga il suo ruolo, tra gli attori coinvolti può portare alla definizione di un corretto percorso scolastico per i nostri ragazzi nei prossimi mesi".