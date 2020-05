Riapre la piscina Acquatique di Sarre

Riapre martedì 2 giugno la piscina Aquatique di Sarre, all'hotel Etoile du Nord.

Sono previsti anche quest'anno corsi di nuoto per bimbi da 4 a 12 anni, al lunedì e al venerdì, dal 13 giugno al 28 agosto ma nel rispetto delle norme anti contagio da Covid-19.

In ragione della Fase 2 dell'emergenza sono previsti accessi regolati e limitati con unico ingresso all'entrata dell'hotel; i gestori hanno anche stabilito la registrazione obbligatoria all’ingresso e la sottoscrizione di una liberatoria; rigida l'osservanza delle norme igieniche e anticontagio in piscina, negli spogliatoi e nelle docce, così come in un'area realizzata per non creare assembramenti tra i clienti dell'albergo e i fruitori della piscina. Sono stati collocati lavandini nei pressi dei punti di raccolta e sono presenti soluzione idroalcoliche per l'igienizzazione frequente. Informazioni su orari, prezzi e regolamento sul sito www.aquatique.it