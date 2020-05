Al via recupero palazzine Erp Aosta e Morgex

E' stato avviato dall'Azienda regionale di edilizia residenziale pubblica-Arer della Valle d'Aosta l'iter per il recupero di una decina di palazzine Erp a Morgex e ad Aosta, iniziativa edilizia resa possibile per una convenzione sottoscritta dall'Azienda con il Politecnico di Torino.

"Si tratta di interventi di ampia portata - si legge in una nota dell'Arer - innovativi sotto il profilo costruttivo e del risparmio energetico, tali da assicurare al termine dei lavori il passaggio alla tipologia NZEB ovvero 'Nearly Zero Energy Building', definizione inglese che sta per 'Edificio i cui consumi di energia risultano

prossimi allo zero'.

Dettagli su questa e altre operazioni di recupero e di riqualificazione energetica del parco edilizio di proprietà saranno forniti nei prossimi giorni dall'Azienda. Intanto è stata pubblicata la graduatoria provvisoria del bando regionale per l’assegnazione degli alloggi Erp, scaricabile dal sito www.arervda.it.