ll cambiamento va costruito con un grande Progetto partecipato

Nella riunione periodica di Area Democratica Gauche Autonomiste, cui ha preso parte l’on Piero Fassino, si è affrontato il delicato tema di come superare questa delicata fase economica, ancora piena di restrizioni, e soprattutto di come rilanciare l’economia della nostra Regione.

In collegamento, come tutti noi attraverso una videoconferenza, Fassino ha delineato il quadro delle misure nazionali ed europee, che deve essere implementato da quelle regionali.

Il secondo è la straordinaria volontà di ripartire da parte di tutti i cittadini. Oltre a coloro che si sono prodigati in prima fila negli ospedali e nelle case di cura, anche tanti lavoratori e imprese non si sono fermati e in tantissimi ora vogliono ripartire.