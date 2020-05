COSI RIAPRONO BAR, RISTORANTI E PARRUCCHIERI IN VALLE D'AOSTA

Il Decreto legge è stato approvato nella notte; eliminati i limiti di spostamento nella regione; dal 3 giugno si potrà viaggiare oltre i confini regionali e nazionali. Approvata dalla Giunta regionale una variazione di bilancio da circa 155 milioni di euro.

Distanza di un metro tra clienti e personale; incentivare i clienti a utilizzare maggiormente i dehors (che ad Aosta e probabilmente in altri comuni valdostani quest'anno riempiranno piazze e vie prive di eventi e manifestazioni); mascherine obbligatorie per clienti e dipendenti; gel igienizzante all'ingresso dei locali; queste regole principali adottate dalla Giunta regionale valdostana per la riapetura da lunedì 18 maggio di bar, ristoranti e parrucchieri. Norme tutto sommato più 'leggere' rispetto a quelle declinate dal Governo Conte e adottate da altre regioni italiane (ad esempio il distanziamento sociale di due metri tra clienti e personale). Sospesi i buffet a self service: il 'piatto unico' dovrà essere composto dai ristoratori. E' raccomandato l'utilizzo dei menù digitali, altrimenti il menu' cartaceo dovrà essere igienizzato dopo ogni uso da tavolo a tavolo. D'obbligo nei locali la segnaletica orizzontale per misurare il distanziamento tra i clienti; suggerita ma non obbligatoria la protezione in plexiglass.

L’accesso a parrucchieri ed estetisti sarà consentito solo su prenotazione; dovrà sussistere almeno un metro di distanza tra clienti e postazioni di lavoro. Off limits sauna, bagno turco e idromassaggio, cosi come saranno eliminati giornali e riviste per i clienti in attesa. Il consiglio è di spalmare l'attività lavorativa estendendola a tutti i giorni della settimana, in modo di sopperire al numero giornaliero di clienti, che sarà necessariamente ridotto.

Quanto alle problematiche sanitarie, l'assessore regionale alla Sanità, Mauro Baccega e il Presidente della Giunta, Renzo Testolin, insieme ai vertici Usl VdA incontreranno lunedì 18 maggio il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, per valutare la possibilità di riqualificare il mai utilizzato Centro Polivalente in corso Ivrea, ad Aosta, per adibirlo a ospedale Covid.

In merito al rientro a scuola degli studenti valdostani a settembre, l'assessora regionale all'Istruzione, Chantal Certan, non esclude la possibilità di implementare il personale docente e anche gli operatori di servizio quali i bidelli e gli addetti alla pulizia, cui compete l'onere dell'igienizzazione costante delle strutture.

Sul piano economico, sono circa 155 i milioni di euro derivanti dall'assestamento di bilancio; di questi, 50 milioni sono destinati quali indennizzi a fondo perso per il rilancio di imprese e partite Iva.

Quanto all'aspetto sanitario, in Valle si registra una riduzione del 58,3% dei nuovi casi di Coronavirus rispetto alla settimana scorsa, con un trend in netta discesa.

La Valle d'Aosa resta la quarta regione per numero di test e la prima per i casi testati con la provincia di Trento, con un minimo di 250 e un massimo di 300 tamponi effettuati al giorno.



