Negli Stati uniti ammesse mascherine fai da te

Le mascherine 'fai da te' d'aiuto contro virus Su sito ente 'tutorial' per ricavarle da Le mascherine possono essere fatte anche con una t-shirt o una bandana, e anche quelle 'fai da te' sono consigliate "per rallentare la diffusione del virus". Lo afferma il Centro per il controllo delle malattie Cdc statunitense, che in una pagina ha anche messo un'infografica che spiega come ricavarle da alcuni indumenti. "Le mascherine di stoffa ricavate da oggetti che si hanno in casa - spiega l'ente americano - possono essere usate come una misura di salute pubblica addizionale.

Il Cdc raccomanda di indossarli nei luoghi pubblici quando le altre misure di distanziamento sono difficili da mantenere. Questo tipo di dispositivi non sono mascherine chirurgiche o filtranti facciali, che "devono essere riservati ad operatori sanitari e altri professionisti impegnati nella risposta all'emergenza". Le mascherine 'fai da te' non dovrebbero essere indossate dai bambini sotto i due anni, aggiunge il Cdc, da chiunque abbia problemi respiratori o sia privo di conoscenza o comunque non in grado di rimuoverla da solo.

Anche senza l'uso di una macchina per cucire, si legge invece nel tutorial, è possibile ricavare mascherine da una maglietta o da una bandana in pochi passaggi. Questo tipo di mascherina può essere lavato in lavatrice per una sterilizzazione sufficiente.(ANSA).