Savt chiede un governo di unità valdostana per affronatre l'emergenza

Preso atto che le elezioni regionali sono state rinviate a data da destinarsi e che non si svolgeranno prima dell'autunno, "diventa quanto ormai urgente creare le condizioni politico/amministrative affinché l'attuale Governo regionale sia in grado di affrontare al meglio la fase di emergenza che la Valle d'Aosta sta affrontando e quella successiva nella quale si dovranno programmare e gettare le basi per la ripresa". Lo chiede il Savt invitando tutti "a mettere da parte personalismi e campanilismi e che sia fondamentale uscire da logiche politiche e elettorali".

Per Claudio Albertinelli, Segretario Generale del Savt, "Oggi bisogna fare fronte comune per il bene della Valle d'Aosta ed è fondamentale che minoranza e maggioranza abbiano la capacità di ragionare insieme per trovare le soluzioni migliori e per trasmettere i giusti messaggi ad una popolazione che è spaventata e disiorentata".

Infatti, è necessario avere la forza di farlo in fretta, prima che la situazione sia fuori controllo.

"Non tocca a noi dire quale sia la soluzione tecnica migliore per risolvere il problema, però riteniamo - aggiunge il Savt - che la Giunta non possa continuare a gestire questa situazione nelle condizioni in cui si trova, visto che sull'attuale Presidente gravano troppe deleghe e che i vari assessori sono sommersi da troppe responsabilità".

Per questo il Savt "ritiene fondamentale il prima possibile integrare e/o affiancare l'attuale Governo regionale, anche valutando seriamente la possibilità di avvalersi di tecnici esperti nei vari settori che sono colpiti dall'emergenza".