LE FESTIVITA' NATALIZE A VERRES

Il tutto nel nome della sobrietà che distingue gli appuntamenti senza penalizzarne i contenuti. Numerosi gli eventi, che inizieranno già Domenica 8 dicembre per susseguirsi poi in tutto l’arco del mese e concludersi con il Veglione di apertura del Carnevale al castello di Verrès.

L’Amministrazione comunale sottolinea la grande coesione e senso di comunità fra le associazioni che hanno collaborato all’organizzazione del programma degli eventi.

Entriamo nel merito delle singole iniziative connesse al Natale.

Domenica 8 dicembre alle ore 14,30 presso Maison La Tour inaugurazione “Natale coi fiocchi” presepi in mostra.

Alle ore 15 in Piazza René de Challant spettacolo per bambini in compagnia di Fantasy Man

Mercoledì 11 dicembre dalle ore 9,30 in piazza Emile Chanoux Allestimento dell’albero di Natale a cura degli alunni della scuola dell’infanzia di Verrès. Alle ore 11,30 Piazza XXVI aprile inaugurazione della “Panchina Rossa”. Dalle ore 18 presso Maison La Tour presentazione del video “Sulle orme di Napoleone”.

Sabato 14 dicembre ore 21 presso la Gallery “Serata degli auguri” e raccolta fondi a favore di Telethon

Domenica 15 dicembre dalle ore 9,30 alle ore 17 nel Centro storico “Aspettando il Natale a Verrès” mercatino a cura dell’associazione CreareCreando, sarà presente Babbo Natale e con la partecipazione del coro giovanile “Nota Colletiva”

Mercoledì 18 dicembre dalle ore 10 in piazza Emile Chanoux “Canzoni sotto l’albero “a cura degli alunni della scuola dell’infanzia di Verrès Sabato 21 dicembre dalle ore 15,30 in piazza Emile Chanoux e in Piazza René de Challant “Canzoni sotto l’albero e intrattenimento per bambini a cura della Pro Loco di Verrès

Domenica 22 dicembre ore 10 S. Messa al Cuore Immacolato di Maria Ore 12 presso il ristorante Ansermè “Pranzo di Natale over 70” offerto dall’Amministrazione comunale Ore 17 presso il salone Le Murasse in collaborazione con la Pro Loco diVerrès “Concerto di Natale“ con la partecipazione di Dario Prola e i suoi amici

Martedì 24 dicembre ore 22.30 Santa Messa della Vigilia presso la Chiesa Saint Gilles di Verrès a seguire in Piazza Renè de Challant Brindisi augurale offerto dall’Amministrazione comunale e curato dai Vigili del Fuoco Volontari di Verrès

Martedì 31 dicembre Capodanno a Verrès - Veglione organizzato dalla Pro Loco di Verrès

Domenica 5 gennaio dalle ore 17 alle ore 19 in piazza Emile Chanoux “Cioccolata calda offerta dalle befane”

Lunedì 6 gennaio ore 10 S Messa d’Epifania in chiesa Saint Gilles di Verrès con la partecipazione del Coro Verrès Alle ore 11 in piazza Emile Chanoux “Arriva la Befana a Verrès” a cura dell’associazione CreareCreando

Sabato 11 gennaio a cura del Comitato Carnevale Storico di Verrès Veglione di apertura del Carnevale al castello di Verrès.

Lunedi 30 e martedì 31 dicembre 2019, giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 gennaio 2020 dalle ore 14,30 alle ore 17 saranno organizzate visite guidate presso la Prevostura di Verrès.

«Abbiamo utilizzato al meglio le energie e le potenzialità di cui Verrès dispone – afferma il Vice Sindaco Alessandro Rossi - Siamo riusciti a coinvolgere nella progettazione e conseguente realizzazione degli eventi natalizi i soggetti con i quali si è instaurata una proficua collaborazione,che ci convince circa la qualità degli appuntamenti ideati e ci rende fiduciosi sui risultati attesi, sia in termini di promozione e valorizzazione del borgo, sia per quanto concerne la riscoperta di taluni valori come l’amicizia, la fratellanza e la pace».

«Siamo riusciti a garantire un manifesto natalizio dignitoso e vario;attento alle aspettative dei bambini e alle esigenze degli adulti. Ma, soprattutto, grazie alla concreta collaborazione con le nostre associazioni presenti sul territorio, ai quali l’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento, si è potuto fondere armonicamente in un’unica proposta la visione spirituale e quella ludica in ciò che rappresenta a nostro avviso un bell’esempio di unità comunitaria associato a una puntuale vigilanza sulla spesa».