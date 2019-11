Statale 26, chiuso per la stagione invernale il passo del Piccolo San Bernardo

A partire dalle ore 14:00 di oggi la strada statale 26 “della Valle d’Aosta” è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del valico del Piccolo San Bernardo, in accordo con le Autorità francesi. Il tratto interdetto è quello compreso tra il Km. 152,150 (bivio per Fraz. Les Suches) e il Km. 156, 346 Confine di Stato francese.

La chiusura, programmata ogni anno per l’intera stagione invernale, è stata già effettuata in considerazione del peggioramento previsto delle condizioni meteo, con possibili nevicate a partire dai 1.500 metri di quota, che non consentono il mantenimento della transitabilità in condizioni di sicurezza.

In alternativa i veicoli da e per la Francia potranno utilizzare il traforo del Monte Bianco. Il tratto della statale 26 sarà nuovamente aperto entro gli inizi di giugno 2020.

