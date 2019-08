Stefano Giorgi a Valpelline per il festival Combin en musique

È il quinto appuntamento del festival, la cui direzione artistica è affidata a Federico Bagnasco, che venerdì con Davide Merlino si è esibito con ‘Idiofonie’ al Rifugio Champillon Adolphe Letey di Doues.

Oggi si potrà assistere a un concerto-performance inusuale ed evocativo per rivedere l’ambiente e la cultura della montagna in sintonia con emozioni e visioni contemporanee.

L’appuntamento più sperimentale del festival, una produzione originale commissionata per l'occasione. In una prima parte Stefano Giorgi, con la sua cappelliera magica, colorerà materiale video d’archivio valdostano, del Museo del Cinema di Torino e della Cineteca Storica del Museo della Montagna Cai di Torino, mentre Francesco Carella rielaborerà elettronicamente musiche tradizionali da registrazioni storiche.

In una seconda parte tutto nascerà da suoni registrati sul campo da Francesco Carella, in Valpelline, campane e pascoli, vento, dialoghi..., poi questi suoni verranno elaborati elettronicamente e potranno essere la colonna sonora per il libero live painting di Stefano Giorgi, che dipingerà dal vivo, con questo suo assai particolare strumento di video proiezione, la sua magica cappelliera, usando colori, pennelli e effetti magici di ogni tipo, in un viaggio onirico di pura astrazione.