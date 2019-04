Courmayer: Vaglio sollecita dibattiti e confronti su mobilità alta valle

"Ritengo necessario avviare fin da subito un confronto con i cittadini per arrivare ad assumere una posizione chiara in merito al futuro del Traforo del Monte Bianco. Altrettanto importante è cominciare a valutare le diverse ipotesi studiate dalla Regione in merito al collegamento ferroviario Aosta - Pré-Saint-Didier e l'eventuale suo prolungamento fino a Courmayeur". Lo pensa Alberto Vaglio, consigliere comunale di Courmayeur che sull'argomento ha presentato una mozione che sarà discussa nella prossima adunanza dell'Assemblea cittadina.

"Avendo saputo solo dagli organi di stampa del deposito di uno studio privato in merito alla costruzione di una monorotaia che colleghi Pré-Saint-Didier alla SkyWay - aggiunge Vaglio - ritengo importante che l'Amministrazione comunale fornisca le necessarie informazioni". In effetti si tratta di temi fondamentali per lo sviluppo socio-economico del nostro paese e di tutta la Valdigne, "che devono essere oggetto di ampio dibattito e conoscenza - sottolinea il Consigliere Vaglio - con un confronto con la popolazione, per arrivare ad assumere decisioni importanti, senza posizioni ideologiche e preconcette".