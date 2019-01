Sempre più concreta ipotesi raddoppio traforo Monte Bianco

La Società italiana traforo del Monte Bianco (Sitmb) sta "valutando, tra i possibili scenari anche l'ipotesi di costruzione di una seconda canna". Lo scrive, in una lettera inviata alla Regione Valle d'Aosta, il vice presidente della Sitmb Giuseppe Piaggio, dopo aver illustrato le problematiche relative alla necessità di un "ammodernamento della volta" del tunnel che potrebbe comportare la chiusura dell'impianto per non meno di due anni.

"Tale scenario - precisa il vice presidente - si inquadrerebbe anche nel mutato contesto competitivo in cui si inserisce lo sviluppo operativo del Traforo, rispetto alla ricostruzione del 2000, successiva all'incidente del 24 marzo 1999, e quindi consentirebbe di ripensarne in modo profondo la visione strategica allineandosi peraltro alla configurazione che altre gallerie limitrofe hanno assunto nel tempo".

"Considerando l'età del tunnel e i continui interventi di manutenzione si sta ritenendo necessario prevedere un più ampio piano di ammodernamento della volta stessa la cui previsione oggi è stimabile possa essere collocabile in un medio-lungo periodo (10 anni circa)". Così, nella lettera inviata alla Regione Valle d'Aosta, la Società italiana del traforo del Monte Bianco (Sitmb) precisa il timing degli interventi alla volta del tunnel, previsti in un Piano degli investimenti in corso di definizione.



Gli studi ad oggi condotti "portano a ritenere tuttavia - secondo quanto precisa ancora Sitmb - che non possa essere escluso che gli interventi sulla volta debbano richiedere per la loro realizzazione lunghi periodi di chiusura che se fatti in un'unica soluzione comporterebbero la chiusura del tunnel in un periodo stimabile in non meno di 24 mesi".(ANSA).