I discendenti di Barry a Unomattina programma Rai scopre Colle Gran S. Bernardo

Sarà dunque il Cane San Bernardo il protagonista del collegamento con la Valle d’Aosta, del quale saranno messe in evidenza le particolari doti durante alcune attività sociali con i ragazzi, con le persone anziane e con i disabili. Dal 2005, la Fondation Barry ha rilevato la storica attività dei canonici del Gran San Bernardo, diventando così proprietaria del più antico allevamento al mondo del cane nazionale svizzero al mondo con l'obiettivo di proseguire quell’attività che, da oltre 300 anni trova la sua sede sul Colle del Gran San Bernardo.

"UnoMattina, uno dei programmi più popolari e longevi della tv, rappresenta per la nostra regione un’opportunità importante per la promozione e valorizzazione del Prodotto Valle d’Aosta" commenta l’Assessore al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta, Laurent Viérin.

Per l'assessore "i Cani del Gran san Bernardo, protagonisti della puntata, dimostreranno come le tradizioni sono ancora molto radicate in Valle d’Aosta e come ben si coniugano con l’attualità".