A. Bertin, 'Basta indifferenza dell'Europa su detenuti politici catalani'

"E' francamente sconsolante che nel cuore della civilissima Europa si tolleri la persecuzione agli indipendentisti, derubricandola ad una 'questione interna' alla Spagna, nel silenzio e nell’indifferenza delle Istituzioni Europee e di una parte significativa dell’opinione pubblica".

Lo dichiatra Alberto Bertin, consigliere regionale di Impegno Civico, in riferimento al fatto che Jordi Cuixart e Jordi Sànchez, attivisti delle associazioni indipendentiste catalane, sono detenuti dal 16 ottobre 2017 senza aver ancora subìto un processo. Bertin ricorda che nel mese di settembre 2017 il Consiglio Valle votò all’unanimità una risoluzione che riconosceva il pieno sostegno al popolo catalano nel suo percorso di autodeterminazione.

"Ad un anno dalle elezioni per il rinnovo del parlamento catalano che hanno confermato una risicata maggioranza indipendentista - afferma il consigliere di Impegno Civico - la situazione in Catalogna non ha ancora trovato una via di soluzione, nonostante il cambio di governo a Madrid. Le accuse rivolte nei confronti degli organizzatori del referendum sono sproporzionate, come sostiene anche Amnesty International e per le loro caratteristiche rendono i protagonisti dei veri e propri prigionieri politici"."