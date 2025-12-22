Prima Pagina
Aosta
Evançon
G.Combin
G.Paradis
M.Emilius
M.Rose
M.Cervino
Valdigne M.Blanc
Walser
Piemonte NordOvest
Espace M.Blanc
Tutte le notizie
/
POLITICA
Archivio
Mobile
In Breve
lunedì 22 dicembre
Testolin, l’Autonomia come bussola tra le Alpi e l’Europa
Uncem incontra l’assessore Lotto: la Valle d’Aosta modello per le montagne e i Comuni
La Petite Patrie punta sulle Scienze della Vita: nasce il progetto VITTe
Bruxelles 2025: il punto dal Parlamento Europeo di Brando Benifei
Un anno senza Augusto Rollandin
domenica 21 dicembre
CARTA DI CHIVASSO: AUTONOMIA VUOL DIRE DIFFERENZIARE. PER UNIRE IL PAESE PARTENDO DA ALPI E APPENNINI
sabato 20 dicembre
Saint-Christophe: La Befana porta lo spuntino di metà mattina per tutti gli alunni dei due plessi scolastici
Portes ouvertes: l’autonomia che si impara praticandola, non studiandola a memoria
venerdì 19 dicembre
Assemblea CPEL di fine anno: approvati provvedimenti chiave e rinnovato il Comitato esecutivo
Piano Legalità&Intergenerazionalità, Lavevaz guida un nuovo percorso di inclusione e formazione
Leggi le ultime di:
Sommario
PRIMA PAGINA
AGRICOLTURA
AMBIENTE
ATTUALITÀ
ATTUALITÀ ECONOMIA
ATTUALITÀ POLITICA
CRONACA
CULTURA
ECONOMIA
EVENTI E APPUNTAMENTI
FEDE E RELIGIONI
INFOGLOCAL
INTEGRAZIONE E SOLIDARIETÀ
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
NOUVELLES EN FRANCAIS
POLITICA
Governo Valdostano
Consiglio Valle Comuni
Aosta Capitale
Elezioni Parlamento italiano
SANITÀ, SALUTE E STARE BENE
SPORT
TRADIZIONI E CULTURA MONDO RURALE
TURISMO VALLE D'AOSTA
VIABILITÀ E MOBILITÀ
TUTTE LE NOTIZIE
Rubriche
50 & più per il sociale
A domani
Appunta l'evento
Bonjour Valdotains
Camminar pensando
Chez Nous
CISL VdA
Dai comuni
Dalla parte dei cittadini
Diritti degli Animali
Il bene comune
Il borsino rossonero
Il Poussa Café
Il rosso e il nero
Info consumatori
Informazione economica e aziendale
Informazioni pratiche
La Vignetta della Settimana
Lavoro&Lavoro
Le Messager Campagnard
LibrArte
Mondo Artigiano
Montagna VdA
Oroscopo
Paladino dei diritti
Salute in Valle d'Aosta
Speciale Saison Culturelle
Strasburgo-Aosta
Varie cronaca
Velina Rossonera e Arcobaleno
Vite in ascesa
Zona Franca
Nessuna notizia trovata.
Prima Pagina
|
Archivio
|
Redazione
|
Invia un Comunicato Stampa
|
Pubblicità
|
Scrivi al Direttore
Copyright © 2012 - 2025 IlNazionale.it - Partita Iva: IT 03401570043 -
Credits
|
Privacy e cookie policy
|
Preferenze privacy