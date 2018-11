Aosta: Assessore Donzel, 'segnalati già a settembre all'Arer gli abusivismi al Quartiere Cogne'

Una delle costruzioni abusive in via Lexert al Quartiere Cogne

"Risale al 24 settembre scorso la nostra segnalazione all'Azienda regionale di edilizia residenziale pubblica-Arer, in merito ai casi di abusivismo edilizio e urbanistisco riscontrati al Quartiere Cogne di Aosta".

Così ad Aostacronaca l'assessore all'Ambiente e urbanistica al Comune di Aosta, Delio Donzel (foto in basso) in merito all'articolo pubblicato ieri sulla presenza di diverse costruzioni e infrastrutture realizzate abusivamente in terrazzi, giardini e cortili di alcune palazzine Erp al 'Cogne' nelle vie Lexert e Cavagnet.

Spiega Donzel che "un'interrogazione del gruppo Alpe in Consiglio comunale aveva sollevato la questione degli abusivismi. Il Comune è intervenuto subito con i poteri di legge consentiti, ovvero avvertendo l'Arer, proprietaria degli alloggi in questione, delle situazioni di irregolarità. Evidentemente da allora nulla è stato fatto per ripristinare i luoghi ed eliminare, dove necessario, gli abusivismi".

Ieri però, sottolinea l'assessore, "i nostri uffici si sono attivati e hanno contattato l'Arer per sapere quali iniziative sono state adottate contro gli inqulini irregolari. In caso contrario, solleciteremo azioni immediate".