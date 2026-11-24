Dopo la presenza a Lucca Comics & Games, realme prosegue il proprio calendario negli appuntamenti italiani dedicati al videogioco partecipando alla Milan Games Week 2026, in programma dal 27 al 29 novembre all'interno dello spazio Euronics Italia, con un programma incentrato sulle competizioni esports, sul confronto diretto con gli appassionati e sulla prova sul campo dei propri dispositivi mobili.

L'arena ospiterà per l'intero fine settimana le Fasi Finali del Circuito Tormenta, articolate in due distinti tornei competitivi: venerdì 27 novembre, nelle fasce orarie dalle 10:00 alle 11:30 e dalle 12:00 alle 13:30, si svolgeranno gli incontri 5vs5 di Valorant, mentre sabato 28 e domenica 29 novembre il calendario sarà dedicato alle finali 5vs5 di League of Legends.

A guidare l'animazione dal palco durante i tre giorni della manifestazione saranno i presentatori IlSolitoMute e Chiarola, con un blocco tematico specifico fissato per sabato 28 novembre sul palco centrale insieme a IlSolitoMute, che si aprirà alle 11:30 con una presentazione tecnica dedicata alle novità hardware di realme, proseguirà alle 11:45 con il "Quiz realme" e si concluderà tra le 12:00 e le 12:30 con la "realme – Kahoot Challenge" rivolta direttamente ai visitatori presenti in sala.

Parallelamente alle sfide competitive e all'intrattenimento dal vivo, per tutta la durata della fiera saranno allestite nell'area Euronics Italia postazioni di prova aperte al pubblico per testare le prestazioni degli smartphone dell'azienda in ambito videoludico.