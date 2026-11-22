Si è svolta lo scorso 9 novembre presso la suggestiva Immersive Room 360 dell’Enterprise Hotel di Milano la nuova edizione dell’Evolution Horizon Award. Promossa da MoreNews — il gruppo leader dell’editoria digitale nel Nord-Ovest, con la direzione organizzativa della giornalista ed event manager Chiara Osnago Gadda —, la kermesse è nata per celebrare il valore, il talento e la creatività del tessuto imprenditoriale italiano.



Al centro dell'edizione di quest'anno - particolarmente ricca di realtà prestigiose e personaggi di spicco (tra cui ad esempio Giorgio Restelli, Vice-Direttore Generale di Mediaset Italia e responsabile di tutta l’Area Intrattenimento, Risorse Artistiche e Grandi Eventi del gruppo, Marco Colasanti, Presidente della Fondazione Alberto II di Monaco-Italia, Luigi Rossi, Vicepresidente di “Pane Quotidiano”, Massimo Ciampa, Segretario generale di Mediafriends Onlus, Andrea Baccuini, (Super G & Meraviglioso), Founder & Partner at Big Spaces, e tanti altri ancora) - sono stati posti i temi cardine dello Sviluppo e della Cooperazione, pilastri fondamentali per incoraggiare le aziende a fare rete e a condividere modelli d'eccellenza. Durante la serata sono stati conferiti i riconoscimenti alle eccellenze che hanno saputo fare la differenza attraverso progetti ed esperienze virtuose nei campi dell’Innovazione, della Sostenibilità, del Design e della Sicurezza.



Un evento di tale spessore ha potuto contare sul fondamentale contributo di selezionate realtà che hanno scelto di affiancare l'iniziativa, tra cui spicca A.Bre.Mar. Fondata su un’esperienza ultraventennale, la società rappresenta un punto di riferimento nella consulenza in proprietà industriale e intellettuale, operando con sedi a Torino e Napoli e una rete di assistenza attiva sia in Italia che a livello internazionale. Grazie a un team di professionisti abilitati come Mandatari (esperti in brevetti, marchi, design e diritti d'autore), lo studio affianca le imprese dalla stesura e deposito delle invenzioni fino alla tutela del software, con l'obiettivo di proteggere e valorizzare il patrimonio creativo e tecnologico aziendale.

La scelta di sostenere l’Evolution Horizon Award rispecchia perfettamente la visione strategica dello studio: credere nell'evoluzione d'impresa, nella crescita delle competenze e nella centralità dell'innovazione come motore di longevità per il business. Affiancando una kermesse che premia proprio il merito nei campi del design e della ricerca, A.Bre.Mar. conferma il proprio impegno nel promuovere una cultura imprenditoriale capace di tutelare le idee e trasformarle in valore competitivo, contribuendo così a rendere memorabile una serata dedicata all'eccellenza italiana.





Vedi qui l’intervista con Paolo Garavelli







Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 8 novembre 2027.



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