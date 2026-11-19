Si è svolta lo scorso 9 novembre presso la suggestiva Immersive Room 360 dell’Enterprise Hotel di Milano la nuova edizione dell’Evolution Horizon Award. Promossa da MoreNews — il gruppo leader dell’editoria digitale nel Nord-Ovest, con la direzione organizzativa della giornalista ed event manager Chiara Osnago Gadda —, la kermesse è nata per celebrare il valore, il talento e la creatività del tessuto imprenditoriale italiano.

Al centro dell'edizione di quest'anno - particolarmente ricca di realtà prestigiose e personaggi di spicco (tra cui ad esempio Giorgio Restelli, Vice-Direttore Generale di Mediaset Italia e responsabile di tutta l’Area Intrattenimento, Risorse Artistiche e Grandi Eventi del gruppo, Marco Colasanti, Presidente della Fondazione Alberto II di Monaco-Italia, Luigi Rossi, Vicepresidente di “Pane Quotidiano”, Massimo Ciampa, Segretario generale di Mediafriends Onlus, Andrea Baccuini, (Super G & Meraviglioso), Founder & Partner at Big Spaces, e tanti altri ancora) - sono stati posti i temi cardine dello Sviluppo e della Cooperazione, pilastri fondamentali per incoraggiare le aziende a fare rete e a condividere modelli d'eccellenza. Durante la serata sono stati conferiti i riconoscimenti alle eccellenze che hanno saputo fare la differenza attraverso progetti ed esperienze virtuose nei campi dell’Innovazione, della Sostenibilità, del Design e della Sicurezza.

Nel corso della serata, infatti, non sono mancati momenti di approfondimento e di confronto su tematiche diverse, tra cui l’intervento di Massimo Ciampa, segretario generale di Mediafriends Onlus, che ha presentato al pubblico il progetto “A Scuola di Vita”, un'iniziativa ideata, promossa e sostenuta da Mediafriends dal 2021. Si rivolge a ragazze e ragazzi che non hanno ancora trovato una strada nella vita o che vivono una situazione di stallo per vari motivi: fallimenti scolastici, scelte di vita sbagliate oppure contesti famigliari complicati. Sono ragazze e ragazzi che si trovano in “Stand-by” ma che possiedono abilità ed energie sommerse. Vanno “attivati” e va data loro una reale opportunità. L'obiettivo del progetto è, per l'appunto, dare ai ragazzi l’opportunità di trovare la loro strada nella vita grazie alla frequentazione di situazioni e contesti sani. Ragazze e ragazzi, coinvolti nel progetto sulla base di bisogni, caratteristiche e motivazione, “vanno a bottega” per un periodo di 6 mesi presso dei Maestri di Mestieri: artigiani individuati per la loro capacità di “creare bellezza con le mani” e di trasmettere, oltre a competenze tecniche, la passione per il lavoro e uno stile di vita. Ogni Maestro di Mestieri sarà responsabile del progetto formativo creato sulle caratteristiche individuali del beneficiario per tutta la durata dell’esperienza. Garante dell’attuazione di tale progetto formativo sarà un tutor.



Vedi qui l’intervista con Massimo Ciampa





Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 8 novembre 2027.





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