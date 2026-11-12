"Il Cliente Fantasma", esce il libro di Isan Hydi: il metodo W.O.L.F. per farsi scegliere dalle AI

È disponibile su Amazon, in versione cartacea e digitale, "Il Cliente Fantasma", il libro con cui Isan Hydi, fondatore e CEO di Wolf Agency, presenta il metodo W.O.L.F., un percorso in quattro fasi pensato per portare aziende e professionisti tra i nomi che ChatGPT, Gemini, Perplexity e Claude propongono agli utenti quando viene chiesto loro di consigliare un prodotto o un fornitore.

Il volume esce in un periodo in cui l’intelligenza artificiale è già entrata nelle decisioni d’acquisto degli italiani, secondo un’indagine realizzata da Swg per Trustpilot e diffusa a ottobre, il 47% della popolazione ha usato strumenti di AI negli ultimi dodici mesi per farsi consigliare prodotti o servizi, e il White Paper AI & Agentic Commerce 2026 di Netcomm stima che entro il 2030 tra il 20 e il 30% delle transazioni online potrà passare da agenti di intelligenza artificiale.

Il “Cliente Fantasma” e il ruolo dell'AI nelle scelte d'acquisto

Il “Cliente Fantasma”, come viene descritto nel libro, è quella persona che, dovendo scegliere a chi rivolgersi, non inizia la ricerca da Google o da altri motori, ma chiede direttamente a un assistente AI per velocizzare la fase di ricerca, quella di selezione dei brand e anche quella decisionale.

Il motivo è semplice, con un assistente AI l’utente riceve in pochi secondi un elenco ristretto di marchi in grado di risolvere il suo problema o di fornirgli il servizio o il prodotto di cui ha bisogno, su cui basare poi la decisione finale.

Si tratta di un passaggio che, avvenendo fuori dai motori di ricerca, gli strumenti di analisi non riescono a tracciare, perché non permettono di verificare la query usata né di sapere quali brand sono stati citati, a differenza di quanto accade con le SERP e con i dati proprietari di Google Analytics e Search Console.

Svolgendo la ricerca all’interno di un LLM, l’utente si confronta con una selezione ristretta, decisa in parte dall’AI, e finisce per visitare soltanto il sito del marchio prescelto o dei due o tre suggeriti, ed è così che nasce la figura del cliente fantasma, difficile da tracciare e da conoscere.

Per i brand la conseguenza è che il posizionamento nelle SERP di Google non basta più per rientrare tra i marchi presi in considerazione per un determinato servizio o prodotto, perché tra l’azienda e il cliente si è inserito un intermediario che filtra le informazioni disponibili online, le riassume e ne restituisce solo alcune.

Da qui la domanda che Isan Hydi pone nella presentazione del volume, definendola scomoda ma necessaria: «Cosa succede al brand quando a sceglierlo non sono più solo le persone?».

Il metodo W.O.L.F. e le quattro fasi per entrare nelle risposte delle AI

Il metodo W.O.L.F. nasce molto prima del libro, da un progetto personale che l’autore più di un anno fa senza alcuno storico su cui contare, con l’obiettivo di comprendere come farsi citare dalle AI partendo da zero, il metodo è poi replicato sui progetti di diversi clienti e si articola in quattro aree di lavoro: Wanted, Outreach, Legibility e Feedback.

Wanted, la prima lettera del metodo, è dedicata al posizionamento del marchio, alla capacità di riuscire a farsi riconoscere nel proprio mercato per una specifica specializzazione. Il secondo passaggio si configura nell’Outreach ossia la presenza sui media esterni, autorevoli, per rafforzare la visibilità del brand online.

Si passa poi al lavoro tecnico che deve essere svolto sul sito per rendere le informazioni più leggibili per le AI. Infine, non può mancare la fase più importante per riuscire a verificare risultati e monitorare la presenza del proprio brand con Feedback.

Al centro del metodo e delle fasi descritte in modo approfondito nel libro, l’idea che per entrare nelle risposte, che deve essere al contempo voluto dalle persone e leggibile e citabile dalle AI.

Test, casi pratici e azioni concrete comprensibili anche ai meno esperti

Il libro di Isan Hydi “Il Cliente Fantasma” non si ferma alla teoria o alla spiegazione del metodo, perché propone anche diversi suggerimenti operativi e verifiche alla portata di chiunque, da fare con un computer e un abbonamento gratuito a uno degli assistenti più diffusi.

Sono queste prove il punto di partenza dell’intero percorso, perché senza una fotografia iniziale non si può misurare alcun miglioramento.

Da lì il libro accompagna il lettore nelle mosse successive, con un capitolo dedicato a ciò che si può iniziare a fare da subito, senza budget importanti o competenze specialistiche. Il taglio è divulgativo, con esempi presi dal lavoro quotidiano delle imprese e senza tecnicismi che richiedano una preparazione specifica sull’intelligenza artificiale.

Spazio anche alle novità del 2026, a partire dalla pubblicità all’interno di ChatGPT e dai nuovi protocolli che permettono agli agenti AI di completare un acquisto per conto dell’utente, un’evoluzione che rende ancora più rilevante il lavoro sulla presenza del marchio nelle risposte.

Come un brand entra nelle risposte delle AI

Il volume raccoglie alcuni percorsi, ricostruiti passo dopo passo a partire dalla situazione iniziale.

Il più dettagliato riguarda un servizio digitale nato da poco, privo di notorietà e di uno storico su cui contare, che all’inizio del lavoro non veniva mai nominato dagli assistenti interrogati sul suo settore e che, dopo i vari passaggi esplicati nel metodo, è arrivato a comparire tra i primi nomi suggeriti da ChatGPT e Perplexity.

Per far comprendere appieno la metodologia e il modo in cui i percorsi cambiano da un’azienda all’altra, il libro illustra infine tre storie di imprenditori con problemi di partenza differenti, seguiti lungo dodici mesi, che aiutano a capire quali leve muovere per prime a seconda della situazione da cui il brand parte con il metodo W.O.L.F.

“Il Cliente Fantasma”, con un linguaggio accessibile e lontano dai tecnicismi, si rivolge a chi guida un’impresa o un brand, alle PMI e ai professionisti che vogliono capire come il proprio marchio viene raccontato quando a parlarne non sono loro.

Il Cliente Fantasma è in vendita su Amazon in copertina flessibile e in formato e-book.

Isan Hydi

Imprenditore, consulente e formatore nel marketing digitale, attivo dal 2008, Isan Hydi è fondatore di Wolf Agency e di Rankister e lavora su SEO, digital PR e costruzione di una brand awareness misurabile. Ha sviluppato il metodo W.O.L.F., che raccoglie anni di lavoro sul campo in un percorso operativo pensato per aiutare le aziende a restare nella shortlist, umana e artificiale, nell’era della mediazione degli assistenti AI.

Contatti e-mail: info@wolf.agency