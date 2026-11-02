Milano celebra le grandi imprese: al via la terza edizione dell’Evolution Horizon Award

Il grande momento è finalmente arrivato: lunedì 9 novembre si alzerà il sipario sulla nuova edizione dell’Evolution Horizon Award, il prestigioso appuntamento promosso da MoreNews, gruppo leader dell’editoria web nel Nord-Ovest con oltre venti testate e milioni di lettori quotidiani tra Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia, che quest'anno vedrà al centro del dibattito i temi fondamentali dello Sviluppo e della Cooperazione.

Nel corso di un’esclusiva serata di gala, verranno assegnati i riconoscimenti alle realtà aziendali che si sono distinte per Innovazione, Sostenibilità, Design e Sicurezza, valorizzando le migliori best practices capaci di fare cultura d'impresa e di diffondere modelli virtuosi.

L’iniziativa punta a generare un impatto positivo fondato su consapevolezza, condivisione e comunicazione, toccando trasversalmente tutti i comparti produttivi: dall’ambiente alla tecnologia, dal food & wine alla salute, dalle costruzioni alla moda e al turismo, fino alle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale, della robotica e dell'innovazione digitale.

Ad ospitare la kermesse sarà ancora una volta la suggestiva “Immersive Room 360” dell’Enterprise Hotel di Corso Sempione, struttura dal forte carattere tecnologico e di design che ben interpreta l’anima rivoluzionaria di Milano. Come da tradizione, accanto alle aziende premiate, la serata vedrà la partecipazione di istituzioni, vip e celebrità, confermandosi un punto di incontro unico tra business, networking e glamour.

Anche quest'anno, durante la cena di gala, si rinnoverà l'appuntamento con l’Evolution Horizon Talk, l'ormai consolidato momento di incontro e confronto pensato per favorire un dialogo costruttivo tra il mondo dell’impresa, le istituzioni e la società civile. In questo spazio di riflessione aperta, imprenditori, manager e professionisti torneranno a condividere idee, esperienze e prospettive sul presente e sul futuro del lavoro, dell’economia e dell’innovazione. Protagonista d’eccezione di questa edizione sarà l’imprenditore Andrea Baccuini (Super G & Meraviglioso), Founder & Partner di Big Spaces e autore del saggio “Io sono turismo”.

“Milano ospita la terza edizione del Premio Evolution Horizon Award ma sarà anche l'occasione per il gruppo editoriale del lancio ufficiale di QuaMilano.it , il quotidiano che segna la presenza sulla capitale italiana del business.” – afferma Enrico Anghilante, patron dell’evento – “Il progetto proprio iniziato 3 anni fa vede il pieno compimento e sarà Barbara Pasqua direttore e presidente del Cda a testimoniare la presenza nella capitale meneghina. La serata come sempre vedrà al centro le relazioni, le persone perbene unite da un filo conduttore di grande attenzione ai territori che compongono il nostro paese, con donne e uomini impegnati in attività imprenditoriali che restano la spina dorsale di una Italia unica.”

Ne conviene Chiara Osnago Gadda, giornalista nonché event manager del premio, che aggiunge: “Con questa iniziativa vogliamo dimostrare che la cooperazione e lo sviluppo sostenibile non sono concetti astratti, ma traguardi concreti che si possono raggiungere solo unendo le forze dell'eccellenza imprenditoriale, dell'impegno e della cultura. Questo concorso, infatti, celebra un'alleanza virtuosa tra innovazione e responsabilità: premiare chi fa la differenza nelle aziende, significa ispirare l'intera comunità a costruire un futuro più equo e sostenibile. Il nostro obiettivo è quello cioè di dare voce e riconoscimento a chi, ogni giorno e nel proprio campo, trasforma i valori dello sviluppo in azioni concrete. Non si tratta pertanto, solo di assegnare dei premi, ma di tracciare una rotta comune. In definitiva, i vincitori di questa terza edizione, rappresentano a tutti gli effetti, il motore di uno sviluppo che sa coniugare progresso economico, valore sociale e ispirazione”.

Per informazioni: https://www.evolutionhorizonaward.com



Chiara Osnago Gadda con l'onorevole Fabrizio Sala e l’ambasciatore Alberto di Luca