Evolution Horizon Award: Silvia Monti tra Visione Strategica e Sensibilità Umana

Un percorso professionale solido, dinamico e radicato nel valore delle relazioni: è questa la cifra stilistica di Silvia Monti. Dopo gli esordi come Assistente di Direzione tra aziende private e istituzioni come Regione Lombardia, costruisce una parte fondamentale della sua carriera in Phonetica S.p.A., dove per oltre dieci anni gestisce come Responsabile Operativa un Contact Center fino a 250 addetti, affinando una spiccata capacità relazionale e di coordinamento.

La sua spinta verso il nuovo la porta successivamente a creare ex-novo la Direzione Marketing e Comunicazione dell'azienda e a partecipare al lancio della start-up Phonetica LAB S.r.l. (Gruppo INGO), premiata per l'innovazione da Confindustria Roma e dalla Camera di Commercio di Milano.

Al rigore manageriale, Silvia Monti affianca da sempre una forte carica umana e sociale, testimoniata dall'ideazione di “Che Bel Post”, un centro di aggregazione e potenziamento culturale per adolescenti gestito prima della pandemia: un'esperienza sul campo che le ha insegnato il valore dell'autenticità e dell'ascolto.

Dal 2019 fa parte di Samsic Italia (Gruppo Samsic Facility), dove ricopre il ruolo di Responsabile dello Sviluppo Commerciale, della Comunicazione e del Marketing tra Milano e Torino, rappresentando inoltre l'azienda presso IFMA. In Samsic il suo obiettivo è valorizzare la narrazione aziendale e promuovere un Facility Management attento al benessere delle persone e alla cura dei luoghi di lavoro.

Appassionata di Storia, Arte e viaggi (con una spiccata predisposizione alla Wanderlust), crede fermamente in un approccio positivo e costruttivo, orientato a creare valore duraturo nel tempo per le aziende e per la comunità.

Con il suo bagaglio unico di competenze operative, visione di mercato ed empatia, Silvia Monti fa parte della giuria dell'Evolution Horizon Award, portando il suo contributo prezioso nella valutazione dei progetti e dei talenti in gara. L’evento, promosso da MoreNews, è in programma il prossimo 9 novembre a Milano. Teatro della kermesse sarà la suggestiva Immersive room 360° dell’Enterprise Hotel di corso Sempione, struttura simbolo di innovazione tecnologica nel cuore della capitale del business.

L'edizione di quest'anno, incentrata sul tema “Sviluppo e cooperazione”, si propone l'obiettivo di generare una spirale positiva basata su consapevolezza, comportamenti, condivisione e comunicazione, premiando le eccellenze aziendali in molteplici settori: dalla salute e il benessere fino alla tecnologia, all'intelligenza artificiale e alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance. La serata prevederà una cena di gala durante la quale prenderà vita l’Evolution Horizon Talk, un fondamentale momento di confronto con l'imprenditore Andrea Baccuini, dedicato ad analizzare in modo critico lo stato del turismo in Italia, proponendo idee innovative per valorizzare il patrimonio culturale e migliorare l'accoglienza del Paese. A coronamento della kermesse si terranno le premiazioni ufficiali, pensate per celebrare e valorizzare le realtà aziendali che si sono distinte per visione, impegno sostenibile e capacità di guidare l'innovazione del mondo produttivo italiano.