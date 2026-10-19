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Informazione economica e aziendale | 19 ottobre 2026, 07:00

Bottega Prosecco Bar debutta alle Maldive

Nonostante le numerose difficoltà burocratiche, politiche e finanziarie che da tempo interessano diverse parti del mondo, si inaugura alle Maldive un nuovo Prosecco Bar di Bottega.

Bottega Prosecco Bar debutta alle Maldive

Si tratta di un format di successo ideato una dozzina di anni fa, che ha portato, nel tempo, all’apertura di una quarantina di spazi dedicati alla ristorazione e alla convivialità in tutto il mondo, da Seul a Milano, da Madrid a Dubai, da Abu Dhabi a Odessa, tanto per citarne alcuni.

Situati in particolare nei grandi aeroporti o negli hotel di lusso, questi locali registrano ciascuno incassi medi annui attorno al milione di euro.

Pur in un anno difficile, segnato da dazi, guerre e squilibri economici, Bottega continua la sua espansione, frutto anche della qualità dei suoi vini, che spaziano dal Prosecco al Brunello di Montalcino, dal Cabernet al Chianti e all’Amarone, oltre a una gamma di distillati che comprende anche grappe e whisky.

Alle Maldive, il nuovo Prosecco Bar si trova su un atollo particolarmente suggestivo, meta di un turismo di alto livello.

 

Giorgio Naccari

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