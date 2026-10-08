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Informazione economica e aziendale | 08 ottobre 2026, 09:15

Poirino ospita il “Walk & Talk with Sorrisi in rosa”

Appuntamento domenica 11 ottobre

Poirino ospita il “Walk &amp; Talk with Sorrisi in rosa”

Domenica 11 ottobre la città di Poirino (Torino) si tinge di nuovo di rosa scendendo in campo per la prevenzione senologica con la terza edizione di “Walk & Talk with Sorrisi in rosa”, l’evento realizzato in partnership scientifica con gli ospedali Humanitas di Torino e in collaborazione con Fondazione Humanitas per la Ricerca.

Una mattinata all’insegna del movimento, dell’aggregazione e condivisione dedicato non solo alle donne, ma anche agli accompagnatori, alle famiglie e a tutti coloro che vogliono trascorrere una mattinata a supporto della prevenzione senologica:

  • ore 9.30: partenza della Camminata in rosa (3 chilometri) da Piazza Morioni con arrivo all’Agrigelateria San Pè;
  •  ore 11.00: saluti istituzionali e a seguire la conferenza “10 anni con Sorrisi in Rosa” dove la scrittrice Cristina Barberis Negra insieme ad alcune testimonial di Sorrisi in Rosa racconteranno la nascita e l’evoluzione del progetto con video, letture e testimonianze autentiche.

Sorrisi in Rosa è un progetto nato 10 anni fa dai senologi di Humanitas in collaborazione con la scrittrice Cristina Barberis Negra e la fotografa Luisa Morniroli. Protagoniste sono donne che hanno affrontato il percorso di diagnosi di tumore della mammella negli ospedali Humanitas di Rozzano, Milano, Bergamo, Torino, Castellanza e Catania, ma anche il percorso di rinascita. Oggi le testimonial sono più di 170 e – con le loro sciarpe rosa – girano l’Italia in diversi contesti e manifestazioni per raccontare l’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e della Ricerca. 

“Walk & Talk with Sorrisi in rosa” è uno dei numerosi eventi firmati Humanitas nell’ambito di “Sorrisi in Rosa”: parte del ricavato della mattinata verrà devoluto a Fondazione Humanitas per la ricerca a favore del progetto Pink Union, a sostegno della salute delle donne e della ricerca di nuove terapie per le patologie femminili.

Per info e prenotazioni: Marina Fogliato 333.7140748

C.S.

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