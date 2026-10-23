Invernali o quattro stagioni: il conto voce per voce prima di scegliere

Sulle strade statali della Valle d'Aosta, sull'A5 da Quincinetto al Monte Bianco e nei trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo è scattato il 15 ottobre e durerà fino al 15 aprile. Il calendario nazionale indicato dalla direttiva ministeriale parte invece dal 15 novembre, e chi è sprovvisto di dotazioni su un tratto soggetto a ordinanza va incontro alle sanzioni del Codice della strada. In Valle, quindi, l'equipaggiamento invernale lavora sei mesi l'anno. È un dato che sposta quasi tutte le voci di spesa quando si mettono a confronto le due soluzioni possibili: due treni di gomme che si alternano oppure un solo treno di quattro stagioni.

Cosa si paga quando i treni sono due?

La prima voce è l'acquisto doppio, un treno invernale e uno estivo, da comprare magari in anni diversi ma comunque da comprare. Si aggiungono due cambi l'anno, in autunno e in primavera, con smontaggio, montaggio ed equilibratura, a meno di tenere le invernali già montate su un secondo set di cerchi, che costa di più all'inizio e meno a ogni stagione. Poi c'è il deposito. Nella pratica, chi non dispone di un garage asciutto affida le gomme smontate al gommista, che per custodirle chiede un compenso a stagione. Sul piatto opposto pesa l'usura: ogni treno lavora soltanto nella sua metà dell'anno, si consuma più lentamente e dura più inverni.

Cosa resta nel conto con un solo treno?

Con le quattro stagioni le voci si riducono a due, acquisto e usura. Spariscono i cambi e il deposito, e il montaggio torna in agenda solo quando il treno va sostituito. In compenso le gomme girano dodici mesi su dodici, anche d'estate sull'asfalto caldo, e arrivano prima al limite del battistrada. Anche l'acquisto può costare meno, perché il confronto può includere prodotti di seconda mano. Tra i siti che li vendono, 4gommeusate permette di filtrare il catalogo per larghezza, altezza, diametro e stagione, così da cercare direttamente la misura della propria auto. Il conto mette allora di fronte due treni nuovi da alternare e un solo treno usato, a patto che si scelgano gomme quattro stagioni usate omologate M+S in buono stato e della misura indicata sul libretto.

Una quattro stagioni con la sola M+S basta per essere in regola?

In Italia sì. Per le ordinanze conta la sigla M+S stampata sul fianco: una quattro stagioni omologata per il veicolo che la riporta soddisfa l'obbligo senza catene a bordo, salvo prescrizioni diverse sul singolo tratto. Diverso è il caso della sigla 3PMSF. La M+S è una dichiarazione del produttore, il 3PMSF un marchio di omologazione previsto dal regolamento internazionale UNECE R117 e riconosciuto ai soli modelli che rispettano requisiti minimi di prestazione su neve. La differenza diventa concreta oltre il traforo del Monte Bianco: in Alta Savoia, dal 1° novembre al 31 marzo, la legge francese sulla montagna accetta in alternativa alle catene solo pneumatici marcati 3PMSF. Chi passa spesso il confine ne deve tenere conto già al momento dell'acquisto.

Chi fa pochi chilometri ci guadagna davvero?

Il vantaggio esiste, e dipende dalla natura delle singole voci. Cambi stagionali e deposito sono costi fissi: si pagano ogni anno nella stessa misura, che l'auto percorra molta strada o poca. L'usura, l'unica voce che favorisce i due treni, cresce invece con i chilometri. Per chi si muove poco, magari solo tra Aosta e la bassa valle, le spese fisse pesano di più e l'usura quasi non conta, ed è il profilo per cui il treno unico rende meglio. Il margine si assottiglia per chi sale spesso in quota. Su strade ripide e con neve alta un'invernale dedicata tiene meglio di qualsiasi quattro stagioni, e chi frequenta le valli laterali in pieno inverno fa bene a non affidarsi alle sole gomme.

Le voci restano le stesse per tutti, cambia il peso che hanno per ciascun automobilista. Due treni costano di più all'inizio e a ogni cambio di stagione, ma durano più anni; un treno di quattro stagioni costa meno da gestire e si consuma prima. In Valle, dove l'obbligo copre metà dell'anno, a fare la differenza sono i chilometri percorsi e la quota delle strade che si frequentano.











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