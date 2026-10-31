Trivellazioni teleguidate: infrastrutture sotto traccia

Realizzare nuove reti interrate non significa necessariamente aprire lunghi scavi lungo strade, piazze e aree naturali. Le trivellazioni teleguidate consentono di affrontare la posa di tubazioni e cavi seguendo un percorso sotterraneo pianificato, riducendo l’estensione visibile del cantiere e le interferenze con ciò che si trova in superficie.

Una regia sotterranea basata sulla conoscenza del terreno

La perforazione orizzontale controllata parte da un principio semplice: raggiungere il punto di arrivo senza scavare continuamente tra le due estremità del tracciato. Una testa di perforazione collegata a una serie di aste avanza nel sottosuolo seguendo direzione, profondità e inclinazione definite nel progetto. Il suo movimento viene monitorato dagli operatori, che possono correggere progressivamente la traiettoria per rispettare il percorso stabilito e mantenere le distanze dalle reti esistenti.

Dietro questa apparente semplicità si trova un lavoro preliminare decisivo. La natura del suolo, la presenza di rocce, falde, vecchie condotte e infrastrutture non documentate può influenzare il comportamento della perforazione. Per questo motivo la progettazione comprende rilievi, indagini geologiche e localizzazione dei sottoservizi. Conoscere il sottosuolo permette di scegliere attrezzature, utensili e fluidi adatti, oltre a definire con maggiore precisione i punti di ingresso e di uscita.

Dalla perforazione pilota alla posa della condotta

Il lavoro si sviluppa generalmente attraverso passaggi coordinati. La prima fase crea un foro pilota di diametro contenuto, guidato lungo il tracciato previsto. Successivamente il canale viene ampliato mediante uno o più passaggi di alesatura, dimensionati in relazione alla condotta da installare e alle caratteristiche geotecniche dell’area. Nell’ultima fase il tubo o il fascio di cavi viene collegato all’attrezzatura e tirato nel foro, completando la posa senza aprire una trincea continua.

Una descrizione tecnica delle trivellazioni teleguidate aiuta a comprendere come il risultato dipenda dall’equilibrio tra macchina, sistema di localizzazione, utensili e competenze dell’operatore. Non basta infatti imprimere una spinta alla testa perforante: occorre controllare la traiettoria, valutare la risposta del terreno e gestire correttamente il materiale rimosso. La qualità dell’esecuzione deriva quindi da una vera regia operativa, nella quale ogni parametro viene osservato durante l’avanzamento.

Questo metodo trova applicazione nella posa di acquedotti, reti energetiche, telecomunicazioni, fognature in pressione e collegamenti destinati ai servizi pubblici. Può risultare particolarmente utile quando il tracciato deve superare strade trafficate, ferrovie, corsi d’acqua o superfici di valore. La fattibilità, tuttavia, deve essere verificata caso per caso: lunghezza, diametro, pendenza e condizioni del terreno determinano la configurazione concreta del cantiere.

Un approccio adatto ai territori complessi

Nei contesti montani e nei centri abitati con spazi limitati, l’organizzazione del cantiere rappresenta spesso una difficoltà pari a quella tecnica. Le trivellazioni teleguidate concentrano le attività principali in aree circoscritte, lasciando sostanzialmente libera buona parte della superficie sovrastante. Ciò può contribuire a contenere deviazioni del traffico, occupazione della carreggiata, rumore diffuso e necessità di ripristinare lunghe porzioni di pavimentazione.

Il beneficio non riguarda soltanto la mobilità. Evitare uno scavo lineare può preservare pavé, sistemazioni urbane, aree verdi e versanti delicati, limitando la movimentazione del terreno e il trasporto dei materiali. Nei territori in cui ogni intervento deve confrontarsi con pendenze, viabilità stretta e stagioni operative ridotte, una progettazione meno invasiva può migliorare la compatibilità tra lavori infrastrutturali e attività quotidiane.

Progettare l’infrastruttura oltre la superficie

Valutare questa tecnologia significa superare il confronto basato soltanto sul costo immediato della perforazione. Nel quadro complessivo rientrano anche la gestione della viabilità, i tempi di ripristino, l’occupazione del suolo, la movimentazione dei materiali e le conseguenze sulle attività presenti lungo il tracciato. In determinate condizioni, ridurre lo scavo visibile può tradursi in un cantiere più ordinato e in un impatto sociale più contenuto.

Le trivellazioni teleguidate mostrano così un modo diverso di interpretare le opere interrate: non come una ferita continua nella superficie, ma come un percorso costruito nel sottosuolo con precisione. Il loro valore emerge soprattutto quando progettazione, rilievi e capacità operative vengono integrati fin dall’inizio, trasformando una soluzione tecnica in uno strumento per conciliare infrastrutture, paesaggio e vita del territorio.

Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.