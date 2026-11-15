Da Docente ad Imprenditore dell'anno 2026: la storia di successo di Carmine Maffettone all’Evolution Horizon Award

Si è svolta lo scorso 9 novembre presso la suggestiva Immersive Room 360 dell’Enterprise Hotel di Milano la nuova edizione dell’Evolution Horizon Award. Promossa da MoreNews — il gruppo leader dell’editoria digitale nel Nord-Ovest, con la direzione organizzativa della giornalista ed event manager Chiara Osnago Gadda —, la kermesse è nata per celebrare il valore, il talento e la creatività del tessuto imprenditoriale italiano.

Al centro dell'edizione di quest'anno - particolarmente ricca di realtà prestigiose e personaggi di spicco (tra cui ad esempio Giorgio Restelli, Vice-Direttore Generale di Mediaset Italia e responsabile di tutta l’Area Intrattenimento, Risorse Artistiche e Grandi Eventi del gruppo, Marco Colasanti, Presidente della Fondazione Alberto II di Monaco-Italia, Luigi Rossi, Vicepresidente di “Pane Quotidiano”, Massimo Ciampa, Segretario generale di Mediafriends Onlus, Andrea Baccuini, (Super G & Meraviglioso), Founder & Partner at Big Spaces, e tanti altri ancora) - sono stati posti i temi cardine dello Sviluppo e della Cooperazione, pilastri fondamentali per incoraggiare le aziende a fare rete e a condividere modelli d'eccellenza. Durante la serata sono stati conferiti i riconoscimenti alle eccellenze che hanno saputo fare la differenza attraverso progetti ed esperienze virtuose nei campi dell’Innovazione, della Sostenibilità, del Design e della Sicurezza.



Il premio speciale EHA Imprenditore dell’anno 2026 è andato a Carmine Maffettone, con la seguente motivazione: il titolo di Imprenditore dell’Anno 2026 viene conferito a Carmine Maffettone per il talento visionario, la straordinaria lungimiranza e la rara capacità di vedere lontano, precorrendo i tempi con intuizioni capaci di trasformare una profonda vocazione educativa in un'impresa familiare leader nel settore della formazione. Il riconoscimento celebra non solo l'eccellenza gestionale e l'aver tracciato strade nuove prima degli altri, ma anche il coraggio, la forza d'animo e lo spessore umano di un uomo unanimemente apprezzato e stimato per la sua squisita educazione, il garbo e la capacità di mettere sempre le persone al primo posto.



Vedi qui l’intervista con Carmine Maffettone









Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 8 novembre 2027.



www.evolutionhorizonaward.com