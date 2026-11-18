71 premi e riconoscimenti, 350 mila forme prodotte ogni anno (27 mila quelle esportate) sono i numeri del Piave Dop, un formaggio a pasta dura, prodotto esclusivamente in provincia di Belluno da Lattebusche, cooperativa lattiero-casearia tra le più conosciute nel nostro paese, con latte esclusivamente del luogo, proveniente, per l’80%, da razze Tipiche alpine.

Il formaggio Piave si distingue per il gusto dolce e intenso, mai piccante, e per gli aromi che richiamano erbe e fiori alpini. Il Piave, recentemente sbarcato anche in Giappone con un contratto prestigioso, è oggi disponibile in 5 diverse stagionature, Fresco, Mezzano, Vecchio, Vecchio Selezione oro e Vecchio Riserva. Con l’avanzare della maturazione la pasta diventa più compatta, friabile, dal colore paglierino più intenso mentre il gusto acquisisce maggiore struttura e complessità.

Lattebusche, è una cooperativa che vanta 273 soci produttivi, ha 322 dipendenti, 16 mila punti vendita, 10 dei quali diretti, lavora oltre 4 mila ettolitri di latte al giorno e dispone di un canale di vendita on line diretto, con la volontà di portare ovunque la qualità dei prodotti bellunesi direttamente nella case dei consumatori sia in Italia che in Europa.











