Si è svolta lo scorso 9 novembre presso la suggestiva Immersive Room 360 dell’Enterprise Hotel di Milano la nuova edizione dell’Evolution Horizon Award. Promossa da MoreNews — il gruppo leader dell’editoria digitale nel Nord-Ovest, con la direzione organizzativa della giornalista ed event manager Chiara Osnago Gadda —, la kermesse è nata per celebrare il valore, il talento e la creatività del tessuto imprenditoriale italiano.

Al centro dell'edizione di quest'anno - particolarmente ricca di realtà prestigiose e personaggi di spicco (tra cui ad esempio Giorgio Restelli, Vice-Direttore Generale di Mediaset Italia e responsabile di tutta l’Area Intrattenimento, Risorse Artistiche e Grandi Eventi del gruppo, Marco Colasanti, Presidente della Fondazione Alberto II di Monaco-Italia, Luigi Rossi, Vicepresidente di “Pane Quotidiano”, Massimo Ciampa, Segretario generale di Mediafriends Onlus, Andrea Baccuini, (Super G & Meraviglioso), Founder & Partner at Big Spaces, e tanti altri ancora) - sono stati posti i temi cardine dello Sviluppo e della Cooperazione, pilastri fondamentali per incoraggiare le aziende a fare rete e a condividere modelli d'eccellenza. Durante la serata sono stati conferiti i riconoscimenti alle eccellenze che hanno saputo fare la differenza attraverso progetti ed esperienze virtuose nei campi dell’Innovazione, della Sostenibilità, del Design e della Sicurezza.



Il premio speciale EHA Tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile è andato alla Fondazione Principe Alberto II di Monaco – Italia, con la seguente motivazione: da vent’anni si adopera con straordinario e costante impegno nella tutela dell'ambiente, nella salvaguardia della biodiversità e nel contrasto al cambiamento climatico. Attraverso una visione lungimirante e un approccio sinergico, rappresenta un modello globale di responsabilità ecologica, capace di unire istituzioni, scienza e società civile. In perfetta armonia con i valori di 'Sviluppo e Cooperazione' promossi dalla terza edizione dell'Evolution Horizon Award, questo riconoscimento celebra la sua capacità di ispirare e guidare la transizione verso un futuro autenticamente sostenibile e interconnesso.





Vedi qui l’intervista con Marco Colasanti







Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 8 novembre 2027.



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