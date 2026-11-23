Si è svolta lo scorso 9 novembre presso la suggestiva Immersive Room 360 dell’Enterprise Hotel di Milano la nuova edizione dell’Evolution Horizon Award. Promossa da MoreNews — il gruppo leader dell’editoria digitale nel Nord-Ovest, con la direzione organizzativa della giornalista ed event manager Chiara Osnago Gadda —, la kermesse è nata per celebrare il valore, il talento e la creatività del tessuto imprenditoriale italiano.

Al centro dell'edizione di quest'anno - particolarmente ricca di realtà prestigiose e personaggi di spicco (tra cui ad esempio Giorgio Restelli, Vice-Direttore Generale di Mediaset Italia e responsabile di tutta l’Area Intrattenimento, Risorse Artistiche e Grandi Eventi del gruppo, Marco Colasanti, Presidente della Fondazione Alberto II di Monaco-Italia, Luigi Rossi, Vicepresidente di “Pane Quotidiano”, Massimo Ciampa, Segretario generale di Mediafriends Onlus, Andrea Baccuini, (Super G & Meraviglioso), Founder & Partner at Big Spaces, e tanti altri ancora) - sono stati posti i temi cardine dello Sviluppo e della Cooperazione, pilastri fondamentali per incoraggiare le aziende a fare rete e a condividere modelli d'eccellenza.

Durante la serata sono stati conferiti i riconoscimenti alle eccellenze che hanno saputo fare la differenza attraverso progetti ed esperienze virtuose nei campi dell’Innovazione, della Sostenibilità, del Design e della Sicurezza. Protagonista della premiazione anche la gioielleria Algerini Gioielli, rappresentata in sala da Alberto Algerini, che ha realizzato le targhe destinate alle aziende premiate. La partnership d'eccellenza è stata messa in risalto anche da Chiara Osnago Gadda, event manager della serata, che ha indossato una splendida parure del brand.





Vedi qui l’intervista con Alberto Algerini







Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 8 novembre 2027.





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